نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يلا شوت Al-Ittihad بث مباشر.. مشاهدة مباراة الاتحاد × الهلال البث المباشر Twitter في نهائي السوبر السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مشاهدة مباراة الاتحاد × الهلال البث المباشر Twitter اليوم

يلا شوت Al-Ittihad بث مباشر.. مشاهدة مباراة الاتحاد × الهلال البث المباشر Twitter في نهائي السوبر السعودي.. تتجه أنظار عشاق الكرة السعودية خلال أمسية ثانى أيام عيد الفطر المبارك اليوم الخميس 11 إبريل 2024، تجاه المباراة التي تجمع بين الفريقين، في نهائى بطولة كأس السوبر السعودى.

يلا شوت Al-Ittihad بث مباشر.. مشاهدة مباراة الاتحاد × الهلال البث المباشر Twitter في نهائي السوبر السعودي

بث مباشر موعد مباراة الهلال ضد الاتحاد

يلا شوت Al-Ittihad بث مباشر.. مشاهدة مباراة الاتحاد × الهلال البث المباشر Twitter في نهائي السوبر السعودي.. وتنطلق صافرة بداية لقاء الهلال ضد الاتحاد اليوم في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، وذلك على أرض ملعب ملعب استاد محمد بن زايد.

المباراة موعد المباراة القناة الناقلة ملعب المباراة معلق المباراة الهلال × النصر 19:30 بتوقيت القاهرة 20:30 بتوقيت السعودية SSC SPORTS HD 1 SSC SPORTS HD 5 ملعب استاد محمد بن زايد فهد العتيبي حاتم بطيشة

تردد القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الهلال بث مباشر

يلا شوت Al-Ittihad بث مباشر.. مشاهدة مباراة الاتحاد × الهلال البث المباشر Twitter في نهائي السوبر السعودي.. ويمكن متابعة اللقاء من مختلف أنحاء دول الوطن العربى عبر شاشات قناة SSC sports ويمكن ضبطها عبر التردد الآتي:

التردد: 12523.

12523. الاستقطاب: أفقي.

أفقي. معدل الترميز: 27500.

27500. معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تشكيل الاتحاد أمام الهلال

تشكيل الاتحاد في نهائي كأس السوبر السعودي 2024 حراسة المرمى عبدالله المعيوف خط الدفاع حمد الله العليان أحمد حجازي لوز فيليبي فواز الصقور خط الوسط جواو فيليبي نجولو كانتي حامد الغامدي روماريو خط الهجوم كريم بنزيما عبدالرزاق حمد الله

تشكيل الهلال ضد الاتحاد

تشكيل الهلال في نهائي كأس السوبر السعودي 2024 حراسة المرمى ياسين بونو خط الدفاع رينان لودي على البليهي كاليدو كوليبالي سعود عبدالحميد خط الوسط روبين نيفيز سيرجي سافيتش ميشايل ديلجادو خط الهجوم سالم الدوسري صالح الشهري مالكوم أوليفيرا

تاريخ نادي الاتحاد في كأس السوبر السعودي

نادي الاتحاد السعودي لكرة القدم فاز بكأس السوبر السعودي مرتين في تاريخه. الفوز الأول كان في عام 2013 عندما تغلب على نادي الهلال بنتيجة 2-1. الفوز الثاني كان في عام 2018 حيث فاز على نادي الفيصلي بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1.

تاريخ نادي الهلال في كأس السوبر السعودي

نادي الهلال السعودي لكرة القدم قد شارك في عدة نسخ من كأس السوبر السعودي على مدار تاريخه. إليك بعض من مشاركاته ونتائجه: