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أحمد جودة - القاهرة - مشاهدة البث المباشر الهلال ضد الاتحاد في نهائي كأس السوبر السعودي

بث مباشر Al-Ittihad × AlHilal اليوم.. مشاهدة البث المباشر الهلال ضد الاتحاد في نهائي السوبر السعودي.. بث مباشر اليوم: مباراة Al-Ittihad × AlHilal في نهائي كأس السوبر السعودي. لا تفوتوا مشاهدة البث المباشر لمباراة الهلال ضد الاتحاد، حيث تتجه أنظار عشاق الكرة السعودية خلال أمسية ثاني أيام عيد الفطر المبارك، اليوم الخميس 11 إبريل 2024، لمتابعة هذه المواجهة المثيرة في نهائي بطولة كأس السوبر السعودي.

بث مباشر Al-Ittihad × AlHilal اليوم.. مشاهدة البث المباشر الهلال ضد الاتحاد في نهائي السوبر السعودي

بث مباشر Al-Ittihad × AlHilal اليوم.. موعد مباراة الهلال ضد الاتحاد

بث مباشر Al-Ittihad × AlHilal اليوم.. مشاهدة البث المباشر الهلال ضد الاتحاد في نهائي السوبر السعودي.. وتنطلق صافرة بداية لقاء الهلال ضد الاتحاد اليوم في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، وذلك على أرض ملعب ملعب استاد محمد بن زايد.

المباراة موعد المباراة القناة الناقلة ملعب المباراة معلق المباراة الهلال × النصر 19:30 بتوقيت القاهرة 20:30 بتوقيت السعودية SSC SPORTS HD 1 SSC SPORTS HD 5 ملعب استاد محمد بن زايد فهد العتيبي حاتم بطيشة

بث مباشر Al-Ittihad × AlHilal اليوم تردد القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الهلال

بث مباشر Al-Ittihad × AlHilal اليوم.. مشاهدة البث المباشر الهلال ضد الاتحاد في نهائي السوبر السعودي.. ويمكن متابعة اللقاء من مختلف أنحاء دول الوطن العربى عبر شاشات قناة SSC sports ويمكن ضبطها عبر التردد الآتي:

التردد: 12523.

12523. الاستقطاب: أفقي.

أفقي. معدل الترميز: 27500.

27500. معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تشكيل الاتحاد أمام الهلال اليوم مباشر - بث مباشر Al-Ittihad × AlHilal اليوم

تشكيل الاتحاد في نهائي كأس السوبر السعودي 2024 حراسة المرمى عبدالله المعيوف خط الدفاع حمد الله العليان أحمد حجازي لوز فيليبي فواز الصقور خط الوسط جواو فيليبي نجولو كانتي حامد الغامدي روماريو خط الهجوم كريم بنزيما عبدالرزاق حمد الله

بث مباشر Al-Ittihad × AlHilal اليوم - تشكيل الهلال ضد الاتحاد

تشكيل الهلال في نهائي كأس السوبر السعودي 2024 حراسة المرمى ياسين بونو خط الدفاع رينان لودي على البليهي كاليدو كوليبالي سعود عبدالحميد خط الوسط روبين نيفيز سيرجي سافيتش ميشايل ديلجادو خط الهجوم سالم الدوسري صالح الشهري مالكوم أوليفيرا

تاريخ نادي الاتحاد في كأس السوبر السعودي - بث مباشر Al-Ittihad × AlHilal اليوم

بث مباشر Al-Ittihad × AlHilal اليوم.. نادي الاتحاد السعودي لكرة القدم فاز بكأس السوبر السعودي مرتين في تاريخه. الفوز الأول كان في عام 2013 عندما تغلب على نادي الهلال بنتيجة 2-1. الفوز الثاني كان في عام 2018 حيث فاز على نادي الفيصلي بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1.

تاريخ نادي الهلال في كأس السوبر السعودي - بث مباشر Al-Ittihad × AlHilal اليوم

بث مباشر Al-Ittihad × AlHilal اليوم.. نادي الهلال السعودي لكرة القدم قد شارك في عدة نسخ من كأس السوبر السعودي على مدار تاريخه. إليك بعض من مشاركاته ونتائجه: