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بث مباشر Al-Ittihad × AlHilal اليوم.. مشاهدة البث المباشر الهلال ضد الاتحاد في نهائي السوبر السعودي

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أحمد جودة - القاهرة - مشاهدة البث المباشر الهلال ضد الاتحاد في نهائي كأس السوبر السعودي

بث مباشر Al-Ittihad × AlHilal اليوم.. مشاهدة البث المباشر الهلال ضد الاتحاد في نهائي السوبر السعودي.. بث مباشر اليوم: مباراة Al-Ittihad × AlHilal في نهائي كأس السوبر السعودي. لا تفوتوا مشاهدة البث المباشر لمباراة الهلال ضد الاتحاد، حيث تتجه أنظار عشاق الكرة السعودية خلال أمسية ثاني أيام عيد الفطر المبارك، اليوم الخميس 11 إبريل 2024، لمتابعة هذه المواجهة المثيرة في نهائي بطولة كأس السوبر السعودي.

بث مباشر Al-Ittihad × AlHilal اليوم.. مشاهدة البث المباشر الهلال ضد الاتحاد في نهائي السوبر السعودي

بث مباشر Al-Ittihad × AlHilal اليوم.. موعد مباراة الهلال ضد الاتحاد

بث مباشر Al-Ittihad × AlHilal اليوم.. مشاهدة البث المباشر الهلال ضد الاتحاد في نهائي السوبر السعودي.. وتنطلق صافرة بداية لقاء الهلال ضد الاتحاد اليوم في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، وذلك على أرض ملعب ملعب استاد محمد بن زايد.

المباراة

موعد المباراة

القناة الناقلة

ملعب المباراة

معلق المباراة

الهلال × النصر

19:30 بتوقيت القاهرة

20:30 بتوقيت السعودية

SSC SPORTS HD 1

SSC SPORTS HD 5

ملعب استاد محمد بن زايد

فهد العتيبي

حاتم بطيشة

بث مباشر Al-Ittihad × AlHilal اليوم تردد القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الهلال

بث مباشر Al-Ittihad × AlHilal اليوم.. مشاهدة البث المباشر الهلال ضد الاتحاد في نهائي السوبر السعودي.. ويمكن متابعة اللقاء من مختلف أنحاء دول الوطن العربى عبر شاشات قناة SSC sports ويمكن ضبطها عبر التردد الآتي:

  • التردد: 12523.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تشكيل الاتحاد أمام الهلال اليوم مباشر - بث مباشر Al-Ittihad × AlHilal اليوم

تشكيل الاتحاد في نهائي كأس السوبر السعودي 2024

حراسة المرمى

عبدالله المعيوف

خط الدفاع

حمد الله العليان

أحمد حجازي

لوز فيليبي

فواز الصقور

خط الوسط

جواو فيليبي

نجولو كانتي

حامد الغامدي

روماريو

خط الهجوم

كريم بنزيما

عبدالرزاق حمد الله

بث مباشر Al-Ittihad × AlHilal اليوم - تشكيل الهلال ضد الاتحاد

تشكيل الهلال في نهائي كأس السوبر السعودي 2024

حراسة المرمى

ياسين بونو

خط الدفاع

رينان لودي

على البليهي

كاليدو كوليبالي

سعود عبدالحميد

خط الوسط

روبين نيفيز

سيرجي سافيتش

ميشايل ديلجادو

خط الهجوم

سالم الدوسري

صالح الشهري

مالكوم أوليفيرا

تاريخ نادي الاتحاد في كأس السوبر السعودي - بث مباشر Al-Ittihad × AlHilal اليوم

بث مباشر Al-Ittihad × AlHilal اليوم.. نادي الاتحاد السعودي لكرة القدم فاز بكأس السوبر السعودي مرتين في تاريخه. الفوز الأول كان في عام 2013 عندما تغلب على نادي الهلال بنتيجة 2-1. الفوز الثاني كان في عام 2018 حيث فاز على نادي الفيصلي بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1.

تاريخ نادي الهلال في كأس السوبر السعودي - بث مباشر Al-Ittihad × AlHilal اليوم

بث مباشر Al-Ittihad × AlHilal اليوم.. نادي الهلال السعودي لكرة القدم قد شارك في عدة نسخ من كأس السوبر السعودي على مدار تاريخه. إليك بعض من مشاركاته ونتائجه:

  • 2000: الهلال فاز بكأس السوبر السعودي للمرة الأولى بعد تغلبه على نادي النصر بنتيجة 1-0.
  • 2003: الهلال فاز باللقب مرة أخرى بعد تغلبه على نادي النصر بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1.
  • 2008: الهلال فاز بكأس السوبر بفوزه على نادي بنتيجة 2-1.
  • 2009: الهلال خسر في نهائي السوبر أمام نادي الاتحاد بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.
  • 2015: الهلال فاز باللقب بعد فوزه على نادي النصر بنتيجة 2-1.
  • 2018: الهلال خسر في نهائي السوبر أمام نادي الاتحاد بنتيجة 2-1.
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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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