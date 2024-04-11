نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليالي الحسم.. مواعيد مباريات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت مباريات الذهاب في دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث شهدت مباريات الذهاب في هذا الدور تسجيل 18 هدفًا وهو الأكثر في تاريخ البطولة.

مباريات إياب ربع نهائي دوري الأبطال

تُقام مباراة فريقي برشلونة ضد باريس سان جيرمان، بوم 16 أبريل، وفي نفس اليوم يستضيف فريق بوروسيا دورتموند منافسه أتليتكو مدريد.

وفي يوم 17 أبريل، يلعب فريقي ريال مدريد ومانشستر سيتي على ملعب الاتحاد، بينما يحل فريق أرسنال ضيفا ثقيلا على حساب بايرن ميونخ الألماني.

ونجح فريقان فقط في تحقيق الانتصار خلال الأربع مباريات، وهما أتليتكو مدريد على حساب فريق بوروسيا دورتموند، بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، وبرشلونة ضد باريس سان جيرمان، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، بينما انتهت باقي المباريات بالتعادل.

تعادل فريق ريال مدريد مع نظيره مانشستر سيتي، بنتيجة ثلاثة أهداف لكل فريق، بينما حسمت نتيجة التعادل بهدفين لكل فريق مباراة أرسنال وبايرن ميونخ.