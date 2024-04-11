نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمواجهة الأهلي وزد في الدوري المصري والمعلق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق الأهلي لمواجهة زد اليوم الخميس، ثاني أيام العيد، ضمن اللقاءات المؤجلة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وزد في الدوري المصري

ويلتقي فريق الاهلي نظيره فريق زد في السابعة مساء اليوم الخميس في مواجهة مؤجلة من الجولة الثامنة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وزد

وتذاع مباراة الاهلي وزد عبر قناة أون تايم سبورت 2 الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري.

معلق مباراة الأهلي وزد

من المقرر أن يتولى محمد الكواليني، مهمة التعليق الصوتي على أحداث مواجهة الأهلي وزد، وذلك حسبما تم إعلانه من قبل شبكة قنوات أون تايم سبورت.

ويحتل الأهلي المركز العاشر في سلم ترتيب الدوري المصري، برصيد 18 نقطة حصدها من تسع مواجهات.

ويتواجد فريق زد في المركز الخامس في ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة جمعهما من 16 مباراة، حيث فاز في خمس مواجهات وتعادل في تسعة وخسر لقائين.