نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة المصري وفيوتشر في الدوري المصري والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري لمواجهة نظيره فريق فيوتشر وهي المباراة المؤجلة بالجولة الثامنة من الدوري الممتاز.

تأكد غياب الثنائي صلاح محسن وكريم العراقي لاعبي الفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن مباراة الفريق القادمة أمام نظيره فريق فيوتشر، جاء ذلك بعد حصول صلاح محسن على الكارت الأحمر خلال المباراة أمام الاتحاد السكندري والتي شهدت كذلك حصول كريم العراقي على الإنذار الثالث.

موعد مباراة المصري وفيوتشر

تنطلق صافرة هذه المباراة في الرابعة عصر اليوم الخميس، الموافق الحادي عشر من أبريل الجاري على ستاد الجيش ببرج العرب.

يحتل المصري إلى المركز الثالث بجدول مسابقة الدوري برصيد 27 نقطة، متساويًا مع الاتحاد السكندري صاحب قمة الترتيب، وإنبي الوصيف بنفس الرصيد.

القنوات الناقلة لمباراة المصري وفيوتشر

ومن المقرر أن تنقل هذه المباراة عبر شبكة قنوات تايم سبورتس الناقل الرسمي والحصري لجميع مباريات الدوري الممتاز.