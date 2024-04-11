نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الزمالك المتوقع أمام الاتحاد السكندري في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أنهي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته مساء أمس الأربعاء، على ملعب النادي استعدادًا لمواجهة نظيره فريق الاتحاد السكندري، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز «دوري نايل».

ويغيب عن تشكيل نادي الزمالك في مواجهة فريق الاتحاد السكندري في بطولة الدوري الممتاز، كلا من: يوسف أوباما بسبب تعرضه لكسر في الفك، وخضع على إثره لجراحة لتثبيت الفك بمسامير، ومحمود علاء الذي يعاني من جزع في أربطة الكاحل، بالإضافة لمحمد صبح ويعد هؤلاء اللاعبيبن من العناصر الأساسي الذي يعتمد عليه المدير الفني الفترة الأخيرة في المباريات.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الاتحاد السكندري

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة أمام فيوتشر بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر، وحمزة المثلوثي، وحسام عبد المجيد، وأحمد فتوح.

خط الوسط: دونجا، ومحمد شحاتة، وأحمد حمدي.

خط الهجوم: مصطفى شلبي، وسيف الدين الجزيري، وأحمد سيد زيزو.

موعد مباراة الزمالك أمام الاتحاد السكندري بالدوري

تنطلق صافرة هذه المباراة في السابعة مساء اليوم الخميس الموافق الحادي عشر من إبريل على ستاد القاهرة الدولى.

ويحتل الزمالك المركز الخامس برصيد 15 نقطة في جدول ترتيب الدوري بعدما خاض 11 لقاء حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل فى 3 مواجهات وخسر 4 مباريات، وسجل لاعبوه 17 هدفًا وتلقت شباكه 13 هدف.

يتواجد فريق الاتحاد السكندري، في المركز الثالث بالجدول برصيد 27 نقطة، بعدما خاض 15 مباراة، حقق الفوز في 7 وخسر مباراتين وتعادل في 6 مباريات.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد

ومن المقرر أن تنقل هذه المباراة عبر شبكة قنوات تايم سبورتس الناقل الرسمي والحصري لجميع مباريات الدوري الممتاز.