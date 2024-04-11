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أحمد جودة - القاهرة - بث مباشر مباراة ليفربول وأتالانتا اليوم بدون تقطيع

مشاهدة بث مباشر ليفربول وأتالانتا يلا شوت اليوم في الدوري الأوروبي.. انتظروا الحدث الكبير اليوم! يمكنكم متابعة بث مباشر لمباراة ليفربول وأتالانتا عبر يلا شوت في الدوري الأوروبي. تستعد فرق المحترفين، بما في ذلك ليفربول الإنجليزي بقيادة النجم المصري محمد صلاح، وأتالانتا الإيطالي، لمواجهة مثيرة مساء اليوم الخميس 11 أبريل 2024، على ملعب "الآنفيلد"، وتأتي هذه المباراة ضمن منافسات ربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي 2023-24، حيث يسعى ليفربول لاستعادة التوازن بعد التعادل مع مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يسعى أتالانتا لتحقيق الفوز والتقدم في البطولة.

وقدم ليفربول أداءً مميزًا في الجولات السابقة، وتأهل بإقتدار بعد تغلبه على سبارتا براج، بينما أظهر أتالانتا قوته بعد تخطيه عقبة سبورتنج لشبونة، ولا يفوتكم هذا اللقاء المثير الذي يجمع بين فريقين متميزين! ترقبوا الإثارة والتشويق في كل دقيقة من المباراة. #ليفربول #أتالانتا #دوري_أوروبي #بث_مباشر.

مشاهدة بث مباشر ليفربول وأتالانتا يلا شوت اليوم في الدوري الأوروبي

بث مباشر مباراة ليفربول اليوم

مشاهدة بث مباشر ليفربول وأتالانتا يلا شوت اليوم في الدوري الأوروبي.. ويضع ليفربول بقيادة مدربه يورجن كلوب، بطولة الدوري الأوروبي هدفًا أساسيًا له هذا الموسم مع البريميرليج، من أجل تحقيق حلم الثلاثية، بعد فوز الفريق بلقب كأس الرابطة الإنجليزية، وننشر في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن مشاهدة مباراة ليفربول ضد أتالانتا في الدوري الأوروبي لكرة القدم للموسم الجاري 2023 - 2024.

موعد مباراة ليفربول ضد أتلانتا في الدوري الأوروبي

مشاهدة بث مباشر ليفربول وأتالانتا يلا شوت اليوم في الدوري الأوروبي.. وتقام مباراة ليفربول ضد أتلانتا في الدوري الأوروبي، مساء الخميس 11 أبريل 2024، حيث تنطلق في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساء بتوقيت مكة المكرمة.

ملعب مباراة ليفربول ضد أتلانتا في الدوري الأوروبي

وتقام مباراة ليفربول ضد أتلانتا في الدوري الأوروبي على ملعب "أنفيلد".

حكم مباراة ليفربول وأتلانتا في الدوري الأوروبي

ويدير الحكم حليل أموت ملير، مباراة ليفربول ضد أتلانتا في الدوري الأوروبي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وأتلانتا في الدوري الأوروبي

مشاهدة بث مباشر ليفربول وأتالانتا يلا شوت اليوم في الدوري الأوروبي.. وتنقل مباراة ليفربول ضد أتلانتا في الدوري الأوروبي، عبر القنوات التالية:

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وأتلانتا في الدوري الأوروبي beIN Sports HD 1 Kanal A Slovenija TV3+ Denmark Sport 1 Czechia Sport TV2 Portugal beIN Sports HD 1 English ServusTV HD Cosmote Sport 5 HD Arena Sport 1 HD Croatia M4 Sport HD Hungary Match! TV M+ Liga de Campeones 2 RMC Sport 3 Sky Sport Austria 2 HD Virgin Media Two Max Sport 3 HD SuperSport Premier League TNT Sports 1 Arena Sport 2 HD Premium Serbia

معلق مباراة ليفربول ضد أتلانتا في الدوري الأوروبي

ويقوم المعلق محمد بركات بالتعليق على مباراة ليفربول ضد أتلانتا في الدوري الأوروبي، عبر قناة beIN Sports HD 1.

ليفربول وأتالانتا بالدوري الأوروبي

ويضع ليفربول بقيادة المدرب الألماني يورجن كلوب الفوز على الفريق الإيطالي كهدفًا لتحقيقه، حيث يرغب في التأهل للدور نصف النهائي، وفي المقابل، يبحث أتالانتا عن الخروج من مواجهة ليفربول بنتيجة إيجابية، حيث يُدرك الجهاز الفني مدي صعوبة المباراة، خاصة وأن لقاء الذهاب سيكون على ملعب "أنفيلد" معقل الريدز.

تشكيل ليفربول اليوم أمام أتالانتا في الدوري الأوروبي

حراسة المرمى: كيليهر.

كيليهر. خط الدفاع: جوميز، كوناتي، فان دايك، روبرتسون.

جوميز، كوناتي، فان دايك، روبرتسون. خط الوسط: ماك أليستر، واتارو إندو، سوبوسلاي.

ماك أليستر، واتارو إندو، سوبوسلاي. خط الهجوم: محمد صلاح، كودي جاكبو، لويس دياز.

مباراة ليفربول وأتالانتا بث مباشر مشاهدة دون تقطيع

مشاهدة بث مباشر ليفربول وأتالانتا يلا شوت اليوم في الدوري الأوروبي.. استعدوا لمشاهدة بث مباشر لمباراة ليفربول وأتالانتا عبر يلا شوت اليوم في الدوري الأوروبي! يحل فريق أتالانتا الإيطالي، مساء اليوم الخميس 11 أبريل 2024، ضيفًا على ليفربول الإنجليزي، في مباراة مثيرة ضمن منافسات ربع نهائي الدوري الأوروبي 2023-2024، وتقام المباراة على أرضية ملعب "آنفيلد"، معقل الريدز، حيث يتطلع كل فريق لتحقيق الفوز وتحقيق تقدم مهم في المسابقة الأوروبية. يأتي هذا اللقاء ضمن إطار المنافسات المثيرة لذهاب ربع النهائي، بعد أن نجح ليفربول في التأهل إلى هذا الدور بفوزه الكاسح على سبارتا براج، بينما تأهل أتالانتا بعد فوزه على سبورتنج لشبونة، وبمشاركة نجوم كرة القدم وتكتيكات مبدعة، يعد هذا اللقاء فرصة رائعة لمحبي كرة القدم للاستمتاع بمباراة قوية ومثيرة. لنشجع فريقكم المفضل ونتمنى مشاهدة ممتعة للجميع.