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أحمد جودة - القاهرة - تويتر Liverpool بث مباشر اليوم.. مشاهدة مباراة ليفربول وأتالانتا دون تقطيع في الدوري الأوروبي.. تويتر Liverpool: استعدوا للحدث الكبير اليوم! بث مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وأتالانتا دون تقطيع في الدوري الأوروبي. يستعد فريق ليفربول الإنجليزي، بقيادة النجم المصري محمد صلاح، لمواجهة نظيره أتالانتا الإيطالي، مساء الخميس 11 أبريل 2024، على ملعب "الآنفيلد".

ويسعى ليفربول لتحقيق الانتصار واستعادة التوازن بعد التعادل الإيجابي أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويتطلع للتقدم في ربع نهائي البطولة. تأهل ليفربول بإقتدار بعد فوزه الكاسح على سبارتا براج، بينما تجاوز أتالانتا عقبة سبورتنج لشبونة، ولا يفوتكم هذا اللقاء المثير! #ليفربول #أتالانتا #بث_مباشر #دوري_أوروبي.

تويتر Liverpool بث مباشر اليوم.. مشاهدة مباراة ليفربول وأتالانتا دون تقطيع في الدوري الأوروبي

تويتر Liverpool بث مباشر اليوم.. مشاهدة مباراة ليفربول وأتالانتا دون تقطيع في الدوري الأوروبي.. ويضع ليفربول بقيادة مدربه يورجن كلوب، بطولة الدوري الأوروبي هدفًا أساسيًا له هذا الموسم مع البريميرليج، من أجل تحقيق حلم الثلاثية، بعد فوز الفريق بلقب كأس الرابطة الإنجليزية، وننشر في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن مشاهدة مباراة ليفربول ضد أتالانتا في الدوري الأوروبي لكرة القدم للموسم الجاري 2023 - 2024.

موعد مباراة ليفربول ضد أتلانتا في الدوري الأوروبي

تويتر Liverpool بث مباشر اليوم.. مشاهدة مباراة ليفربول وأتالانتا دون تقطيع في الدوري الأوروبي.. وتقام مباراة ليفربول ضد أتلانتا في الدوري الأوروبي، مساء الخميس 11 أبريل 2024، حيث تنطلق في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساء بتوقيت مكة المكرمة.

ملعب مباراة ليفربول ضد أتلانتا في الدوري الأوروبي

وتقام مباراة ليفربول ضد أتلانتا في الدوري الأوروبي على ملعب "أنفيلد".

حكم مباراة ليفربول وأتلانتا في الدوري الأوروبي

ويدير الحكم حليل أموت ملير، مباراة ليفربول ضد أتلانتا في الدوري الأوروبي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وأتلانتا في الدوري الأوروبي

تويتر Liverpool بث مباشر اليوم.. مشاهدة مباراة ليفربول وأتالانتا دون تقطيع في الدوري الأوروبي.. وتنقل مباراة ليفربول ضد أتلانتا في الدوري الأوروبي، عبر القنوات التالية:

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وأتلانتا في الدوري الأوروبي beIN Sports HD 1 Kanal A Slovenija TV3+ Denmark Sport 1 Czechia Sport TV2 Portugal beIN Sports HD 1 English ServusTV HD Cosmote Sport 5 HD Arena Sport 1 HD Croatia M4 Sport HD Hungary Match! TV M+ Liga de Campeones 2 RMC Sport 3 Sky Sport Austria 2 HD Virgin Media Two Max Sport 3 HD SuperSport Premier League TNT Sports 1 Arena Sport 2 HD Premium Serbia

معلق مباراة ليفربول ضد أتلانتا في الدوري الأوروبي

ويقوم المعلق محمد بركات بالتعليق على مباراة ليفربول ضد أتلانتا في الدوري الأوروبي، عبر قناة beIN Sports HD 1.

ليفربول وأتالانتا بالدوري الأوروبي

تويتر Liverpool بث مباشر اليوم.. مشاهدة مباراة ليفربول وأتالانتا دون تقطيع في الدوري الأوروبي.. ويضع ليفربول بقيادة المدرب الألماني يورجن كلوب الفوز على الفريق الإيطالي كهدفًا لتحقيقه، حيث يرغب في التأهل للدور نصف النهائي، وفي المقابل، يبحث أتالانتا عن الخروج من مواجهة ليفربول بنتيجة إيجابية، حيث يُدرك الجهاز الفني مدي صعوبة المباراة، خاصة وأن لقاء الذهاب سيكون على ملعب "أنفيلد" معقل الريدز.

تشكيل ليفربول اليوم أمام أتالانتا في الدوري الأوروبي

حراسة المرمى: كيليهر.

كيليهر. خط الدفاع: جوميز، كوناتي، فان دايك، روبرتسون.

جوميز، كوناتي، فان دايك، روبرتسون. خط الوسط: ماك أليستر، واتارو إندو، سوبوسلاي.

ماك أليستر، واتارو إندو، سوبوسلاي. خط الهجوم: محمد صلاح، كودي جاكبو، لويس دياز.

بث مباشر مباراة ليفربول وأتالانتا دون تقطيع

تويتر Liverpool بث مباشر اليوم.. مشاهدة مباراة ليفربول وأتالانتا دون تقطيع في الدوري الأوروبي.. تويتر Liverpool: بث مباشر اليوم! لا تفوتوا مشاهدة مباراة ليفربول وأتالانتا دون تقطيع في الدوري الأوروبي. يحل فريق أتالانتا الإيطالي ضيفًا على ليفربول الإنجليزي، مساء اليوم الخميس 11 أبريل 2024، في إطار ربع نهائي البطولة. #ليفربول #أتالانتا #بث_مباشر #دوري_أوروبي.