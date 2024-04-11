موعد مباراة بنفيكا ومارسيليا في ربع نهائي الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق ومحبي الكرة العالمية لمتابعة مباراة بنفيكا ومارسيليا وذلك ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

وكان مارسيليا قد فاز على فياريال بخمسة أهداف مقابل ثلاثة أهداف في مجموع مباراتي الذهاب والعودة في دور الستة عشر من بطولة الدوري الأوروبي في الموسم الحالي.

بينما فاز بنفيكا على جلاسكو رينجرز بثلاثة أهداف مقابل هدفين في نفس الدور من البطولة.

موقف بنفيكا ومارسيليا في جدول الدوري الأوروبي

احتل بنفيكا المركز الثالث في المجموعة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 4 نقاط، حيث خاض 6 مباريات، فاز في مباراة واحدة وتعادل في مُباراة واحدة وخسر 4 مباريات.

في حين احتل مارسيليا المركز الثاني في المجموعة الثانية من دور المجموعات في بطولة الدوري الأوروبي برصيد 11 نقطة، حيث خاض 6 مباريات، فاز في 3 مباريات وتعادل في مبارتين وخسر مباراة واحدة.

موعد مباراة بنفيكا ومارسيليا في الدوري الأوروبي

من المقرر أن تقام مباراة بنفيكا ومارسيليا يوم الخميس 11 أبريل 2024 على ملعب النور معقل بنفيكا وذلك ضمن منافسات مباراة الذهاب في دور الثمانية من بطولة الدوري الأوروبي في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر والساعة العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قناة beIN sports 4 HD بي إن سبورتس القطرية بنقل أحداث المباراة.