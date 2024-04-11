نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد في نهائي كأس السوبر السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث محبو الكرة العربية وبالتحديد السعودية عن تردد القنوات الناقلة لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال أمام نظيره وغريمه التقليدي فريق الاتحاد اليوم الخميس الموافق 11/4/2024 باستاد محمد بن زايد في لقاء قوي وحاسم بينهم ضمن منافسات دور نهائي بطولة كأس السوبر السعودي.

موعد مباراة الاتحاد والهلال

وتنطلق صافرة بداية مباراة الاتحاد والهلال مساء الخميس في تمام الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة والساعة 8:30 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 9:30 بتوقيت أبوظبي.

تشكيل الهلال المتوقع أمام الاتحاد

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: رينان لودي، خاليدو كوليبالي، علي البليهي، رينان لودي

خط الوسط: نيفيز، سافيتش، ميشيل ديلجادو

خط الهجوم: مالكوم، صالح الشهري، سالم الدوسري

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والهلال

تردد قناة ssc

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.