نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعديلات على تشكيل الأهلي أمام زد في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق الأهلي لمواجهة زد، اليوم الخميس ثاني أيام العيد ضمن اللقاءات المؤجلة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وزد بالدوري المصري

ويلتقي فريق الاهلي نظيره فريق زد في السابعة مساء غدٍ الخميس في مواجهة مؤجلة من الجولة الثامنة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وزد

وتذاع مباراة الاهلي وزد عبر قناة أون تايم سبورت 2 الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري.

وجاء تشكيل الأهلي المتوقع أمام زد في الدوري المصري كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: علي معلول - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - محمد هاني

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا - مروان عطية - عمرو السولية

خط الهجوم: رضا سليم - محمود كهربا - بيرسي تاو

ويحتل الأهلي المركز العاشر في سلم ترتيب الدوري المصري، برصيد 18 نقطة حصدها من تسع مواجهات، بينما يتواجد فريق زد في المركز الخامس في ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة جمعهما من 16 مباراة، حيث فاز في خمس مواجهات وتعادل في تسعة وخسر لقائين.