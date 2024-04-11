نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صلاح على رأس تشكيل ليفربول لمواجهة أتلانتا في الدوري الأوروبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، بنسبة كبيرة على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة أتلانتا مساء اليوم الخميس 11-4-2024 على ملعب "أنفيلد" في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

موعد مباراة ليفربول ضد أتلانتا في الدوري الأوروبي

تنطلق صافرة البداية لمباراة ليفربول وأتلانتا اليوم الخميس في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة أتلانتا في الدوري الأوروبي

حراسة المرمى: كيلير.

خط الدفاع: جو جوميز، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، روبرتسون

خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي، واتارو إيندو، ماك أليستر

خط الهجوم: كودي جاكبو، محمد صلاح، لويس دياز

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد أتلانتا في الدوري الأوروبي

يمكنكم مباراة ليفربول ضد أتلانتا مساء اليوم الخميس، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الأوروبي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD.