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أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق ميلان الإيطالي، لمواجهة هامة ومرتقبة، أمام نظيره روما الإيطالي، ضمن منافسات ربع نهائي الدوري الأوروبي.

ويستضيف فريق اس سي ميلان الإيطالي، نظيره روما الإيطالي، مساء اليوم الخميس الموافق 11-4-2024 على ملعب استاد جوزيبي مياتزا بمدينة ميلانو الإيطالية.

تشكيل ميلان المتوقع لمواجهة روما في الدوري الأوروبي

وتنطلق صافرة مباراة ميلان ضد روما، في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الخميس، بتوقيت القاهرة.

ويسعى فريق ميلان الإيطالي لتحقيق نتيجة مرضية أمام نظيره روما في ذهاب ربع نهائي البطولة، التي يسعى الروسونيري خلالها لبلوغ المباراة النهائية وتحقيق اللقب للمرة الأولى في تاريخه.

ومن المتوقع أن يبدأ الروسونيري بقيادة سيتفانو بيولي، المباراة بتشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمي: مايك مينيان

خط الدفاع: ثيو هيرنانديز – ماثيو جابيا – سيمون كيير – ديفيد كالابريا

خط الوسط: إسماعيل بن ناصر – لوفتس تشيك – تياني ريندرز

خط الهجوم: رفائيل لياو – أوليفيه جيرو – كريستيان بولسيتش

مدرب ميلان يتمسك بالفرصة الأخيرة أمام روما

يطمح سيتفانو بيولي المدير الفني لفريق ميلان الإيطالي الفوز أمام روما والتقدم نحو المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخ العملاق الإيطالي، بعد ضياع حظوظه في المنافسة على لقب الدوري الإيطالي، وخروجه من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وشهدت الأشهر الأخيرة هجوما شديدا على مستوى الفريق تحت قيادة مدربه، الذي تولى القيادة الفنية لميلان منذ 2019.

وقال مدرب ميلان عقب الفوز الأخير الذي حققه على حساب نظيره ليتشي في الدوري الايطالي بثلاثية دون رد:" لم نتوقف أبدا عن الإيمان بما نقوم به، ولم نتوقف أبدا عن الإيمان باللاعبين ولم يتوقفوا عن الإيمان بنا، عندما يعاني الفريق لفترة طويلة لكنه لا يستسلم، فإنه يدرك ذلك عندما يمر بمرحلة صعبة".

فيما قال مدرب ميلان، علقا على مواجهة روما، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة، أمس الأربعاء:" إنها قصة مختلفة، إنها منافسة مختلفة. نحن نعلم الصعوبات في مواجهة منافس جيد جدًا، ويقدم كرة قدم ممتازة، لكننا نواجه هذا التحدي جيدًا وسنضع قدراتنا على أرض الملعب".

وأضاف: "روما تغير مع قدوم دي روسي، لم نقم بمراجعة المواجهات المباشرة في الدوري ولكننا ركزنا على المفاهيم الجديدة والمواقف الجديدة التي نقلها دي روسي للفريق، بالنسبة لنا، إنها لحظة جيدة بالتأكيد. الفريق في حالة جيدة ويواجه اللحظة الحاسمة في الموسم بالطريقة الصحيحة. سيكون تحديًا مدته 180 دقيقة، لكن مساء الغد يجب أن نحاول إعادة شيء إيجابي إلى المنزل".