نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل روما المتوقع اليوم أمام ميلان في الدوري الأوروبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق روما الإيطالي لمواجهة هامة ومرتقبة أمام نظيره ميلان، ضمن منافسات ربع نهائي الدوري الأوروبي.

وتنطلق صافرة القمة الإيطالية المرتقبة، في التاسعة مساء اليوم الخميس الموافق 11-4-2024 بتوقيت القاهرة.

تشكيل روما المتوقع ضد ميلان في الدوري الأوروبي

ومن المقرر أن يبدأ فريق روما، بقيادة دانييلي دي روسي، المباراة بتشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى: ميلي سفيلار

خط الدفاع: محمد زكي سيليك - جيانلوكا مانشيني - دييجو يورينتي - أنخلينو

خط الوسط: بريان كريستانتي - لياندرو باريديس - لورينزو بيليجريني

وفي الهجوم: باولو ديبالا - روميلو لوكاكو - ستيفان شعراوي.

حقيقة رحيل دي روسي عن تدريب روما

كشفت صحيفة توتو سبورت الإيطالية عن حقيقة رحيل المدرب الإيطالي دانييلي دي روسي، المدير الفني لنادي روما، من الفريق الإيطالي وسط اهتمام أندية أوروبية بضمه بعد نهاية الموسم الحالي.

وأشارت الصحيفة إلى أن نادي برايتون ونيوكاسل يونايتد قد عبرا عن رغبتهما في الحصول على خدمات المدرب الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية، في حين يفضل دي روسي البقاء مع روما والاستمرار في تدريبهم.

وقد تم الاتفاق على الاستمرار مع دي روسي لعدة مواسم قادمة، حيث من المتوقع تجديد عقده خلال الفترة القادمة.

أفادت تقارير إيطالية بأن نادي روما لا يمكنه الاستغناء عن خدمات المدرب دانييلي دي روسي، المدير الفني للفريق، بعد أن ثبت جدارته في تدريب روما من خلال أداء مميز منذ انضمامه.

وأشارت التقارير إلى أن النادي الإيطالي سيعمل على تأمين مستقبل دي روسي في أسرع وقت ممكن من خلال تجديد عقده لمدة عامين إضافيين حتى عام 2026.