نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر فريق ريال مدريد مواجهة نارية وصعبة أمام مانشستر سيتي وذلك ضمن منافسات إياب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكانت نتيجة مباراة الذهاب هي التعادل بثلاث أهداف لمثلهم.

سجلت أهداف مانشستر سيتي عن طريق كل من، بيرناردو سيلفا، في الدقيقة 2، وفيل فودن في الدقيقة 66، ويوشكو جفارديول في الدقيقة 71.

أما ريال مدريد فسجلت اهدافه إدواردو كامافينجا، في الدقيقة 12، ورودريجو سيلفا في الدقيقة 14، وفيديريكو فالفيردي في الدقيقة 79.

موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري الأبطال

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري الابطال

تنقل المباراة عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري لمسابقة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط.