موعد مباراة باير ليفركوزن ووست هام في ربع نهائي الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يترقب محبي وعشاق الكرة العالمية مباراة باير ليفركوزن ووست هام يونايتد وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري الأوروبي في الموسم الحالي.

موعد مباراة باير ليفركوزن ووست هام يونايتد في الدوري الأوروبي

من المقرر أن تقام مباراة باير ليفركوزن ووست هام يونايتد يوم الخميس 11 أبريل 2024 على إستاد باي ارينا معقل باير ليفركوزن وذلك ضمن منافسات مباراة الذهاب في دور الثمانية من بطولة الدوري الأوروبي في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر والساعة العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قناة beIN sports HD بي إن سبورتس القطرية بنقل أحداث المباراة.

وكان باير ليفركوزن قد فاز على كارباغ اغدام (أذربيجان) بخمسة أهداف مقابل أربعة أهداف في مجموع مباراتي الذهاب والعودة في دور الستة عشر من بطولة الدوري الأوروبي في الموسم الحالي بينما فاز وست هام يونايتد على فرايبورج بخمسة أهداف مقابل هدف في نفس الدور من البطولة.

موقف باير ليفركوزن ووست هام يونايتد في الدوري الأوروبي

احتل باير ليفركوزن صدارة المجموعة الثامنة من دور المجموعات في بطولة الدوري الأوروبي برصيد 18 نقطة، حيث خاض 6 مباريات، فاز فيهم جميعا.

في حين احتل وست هام يونايتد صدارة المجموعة الأولى من دور المجموعات في بطولة الدوري الأوروبي برصيد 15 نقطة، حيث خاض 6 مباريات، فاز في 5 مباريات وخسر مباراة واحدة.