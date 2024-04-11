برشلونة يسعى لتكريس عقدة باريس سان جيرمان في الأدوار الإقصائية

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أحمد جودة - القاهرة - برشلونة يتمسك بكل ما يملك ليصل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وهو إنجاز يأتي ليُنقذ موسمًا كان مليئًا بالتحديات منذ بدايته، إعلان رحيل تشافي هيرنانديز في نهاية الموسم، كان بمثابة تحرير للفريق من الضغوطات، ومعه تحققت الانتصارات في الدوري ودوري أبطال أوروبا.

برشلونة يسعى لتكريس عقدة باريس سان جيرمان

أحدث هذه الانتصارات، والأهم منها، كان على حساب باريس سان جيرمان، بطل فرنسا، في أرضهم، حيث فاز برشلونة بنتيجة 3-2، مما جعله يبتعد بخطوات واسعة نحو الوصول إلى الدور نصف النهائي، وهذه هي المرة الأولى التي يقترب فيها الفريق من هذا الإنجاز منذ عام 2019.

بعد خروجه من دور الثمانية في عام 2020، ثم دور الـ16 في عام 2021، وفشله في التأهل من مرحلة المجموعات في عامي 2022 و2023، برشلونة الآن على بعد خطوات بسيطة من العودة إلى نصف النهائي لأول مرة منذ خمس سنوات.

وما يزيد الأمل لبرشلونة هو أنه يواجه فريقًا يعاني من عقدة تاريخية في دوري أبطال أوروبا. فباريس سان جيرمان لم يستطع التأهل للدور التالي في ست مناسبات سابقة عندما كان يخسر ذهابًا على أرضه.

من ناحية أخرى، برشلونة تاريخيًا قوي في مباريات الذهاب خارج ملعبه، حيث نجح في التأهل 40 مرة من أصل 42 مرة فاز فيها، وفشل فقط مرتين ضد كولونيا في عام 1980 وميتز في عام 1984.