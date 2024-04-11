بيدري يوضح ما طلبه منه تشافي أمام باريس سان جيرمان

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أحمد جودة - القاهرة - صرح بيدري جونزاليس، لاعب الفريق الأول لنادي برشلونة الإسباني، بسعادته البالغة بالانتصار الذي حققه الفريق الكتالوني على نظيره باريس سان جيرمان في مباراة دوري أبطال أوروبا.

ما طلبه تشافي من بيدري أمام باريس سان جيرمان

وكان برشلونة قد حل ضيفًا على باريس سان جيرمان في ملعب بارك دي برانس، في إطار مباراة ذهاب دور ربع النهائي من البطولة الأوروبية.

وفي تصريحات لوسائل الإعلام بعد المباراة، أشار بيدري إلى أنه تلقى نصيحة من المدرب تشافي بأن يدخل الملعب لمساعدة الفريق على المستوى الذهني، فدخل المباراة برغبة كبيرة في تقديم المساعدة، ونجح في تقديم تمريرة حاسمة. كما وصف اللاعب المباراة بأنها رائعة بين المدرب إنريكي والمدرب تشافي.

وأشاد بيدري بزميله رافينها، مشيرًا إلى أنه لاعب لا يتوقف أبدًا عن افتراس الخصوم، وأنه دائمًا يحاول أن يكون على اتصال به ويبحث عنه في الملعب، وسجل هدفًا رائعًا خلال المباراة.

وأكد اللاعب على أهمية الفوز على أحد أفضل الفرق في العالم، مشيرًا إلى أن هدف الفريق كان الفوز بهم، ولكنه أكد أهمية المباراة الإياب على أرضهم بعد أسبوع.

وفي ختام تصريحاته، أكد بيدري على أن باريس سان جيرمان فريق قوي يمتلك نجومًا كبار في مختلف المراكز، وأن الفريق يجب أن يدخل المباراة الإياب بشكل أكثر قوة وترك خلفه نتيجة مباراة الذهاب.