الصحافة الفرنسية تهاجم مبابي بعد خسارة باريس سان جيرمان أمام برشلونة

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أحمد جودة - القاهرة - تعرّض قائد منتخب فرنسا ولاعب باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، لانتقادات حادة من وسائل الإعلام الفرنسية بعد هزيمة فريقه أمام برشلونة بنتيجة 3-2 في مباراة الذهاب ضمن دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

الصحافة الفرنسية تهاجم مبابي بعد خسارة باريس سان جيرمان

المباراة أقيمت في استاد "حديقة الأمراء"، معقل باريس سان جيرمان، ولم يتمكن الفريق من تحقيق الفوز، مما جعل مهمته في مباراة الإياب تبدو صعبة للغاية في ظل اقتراب الموعد.

بعد اللقاء، تعرّض مبابي لانتقادات لاذعة بسبب أدائه الهجومي أمام برشلونة. وصفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أداءه بأنه "فشل ذريع"، مشيرة إلى أنه لم يكن قادرًا على تحقيق التألق المنتظر منه، وذلك رغم المواهب الفنية التي يتمتع بها.

واستنكرت الصحيفة الأسلوب الأناني الذي اتبعه في الملعب، حيث فضل المراوغة على تمرير الكرة لزملائه، ولم يكن قادرًا على الإثارة للخطورة على مرمى برشلونة أو اتخاذ القرارات الصائبة.

وأشارت صحيفة "لو باريزيان" إلى إحصائيات سلبية لأداء مبابي، مؤكدة أنه لم يسدد تسديدة واحدة على المرمى، وفشل في 13 محاولة للمراوغة، مما أدى إلى انخفاض مستوى أدائه بشكل كبير، وتسبب في تكبد فريقه الهزيمة.

كما انتقد المحلل الرياضي حبيب باي أداء مبابي، مشيرًا إلى عدم وجود أي تهديد من جانبه على مرمى برشلونة، وفشله في التأقلم مع الظروف الصعبة التي فرضها الفريق المنافس.

وفي ختام القصة، أشارت صحيفة "لوفيجارو" إلى حرمان مبابي من الظهور بشكل إيجابي في المباراة، ووصفت أدائه بأنه "متحفظ للغاية"، قبل أن تمنحه تقييمًا منخفضًا بلغ 4 من 10، مما يعكس مدى تراجع أدائه في المباراة الحاسمة.