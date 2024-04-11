نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بتواجد ميسي وسواريز.. إنتر ميامي يودع دوري أبطال الكونكاكاف على يد مونتيري المكسيكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إحدى اللحظات المحبطة لعشاق نادي إنتر ميامي، انتهت رحلتهم في بطولة دوري أبطال الكونكاكاف لعام 2024 بخسارة أمام مونتيري، بطل المكسيك.

بعد نتيجة غير مريحة في مباراة الذهاب، حيث انتهت بفوز مونتيري 2-1 على أرض النادي الأمريكي، كان الضغط موجودًا على إنتر ميامي لتحقيق التقدم في المباراة الإياب.

نتيجة مباراة إنتر ميامي ومونتيري المكسيكي

في مواجهة ملعب "بانكومر"، حضرت الجماهير بفارغ الصبر لمشاهدة تألق نجومهم، بما في ذلك ليونيل ميسي، ولويس سواريز، وجوردي ألبا، وسيرجيو بوسكيتس؛ ومع ذلك، لم يكن التواجد الجماعي كافيًا لمنع خسارة مُرّة.

سرعان ما افتتح براندون فاسكيز التسجيل لفريق مونتيري في الدقيقة 31، ليزيد من ضغط إنتر ميامي. وفي الشوط الثاني، تمكن جيرمان بيرترامي من تضاعف النتيجة في الدقيقة 58، مما جعل المهمة أصعب على الفريق الأمريكي.

وعلى الرغم من محاولات خيسوس جاياردو في الدقيقة 64 لإحياء آمال إنتر ميامي بتسجيل هدف، إلا أن مونتيري استمر في الهجوم، ونجح في تسجيل الهدف الثالث عن طريق خيسوس جاياردو.

وفي اللحظات الأخيرة من المباراة، استطاع ميسي أن يُنقذ فريقه بصناعة هدف لدييجو جوميز، لكنه لم يكن كافيًا لتغيير مجرى اللعبة.

بهذا الخروج المُؤلم، يودع إنتر ميامي بطولة دوري أبطال كونكاكاف، مع فقدان فرصتهم في المشاركة في كأس العالم للأندية 2025، الذي سيقام في الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 32 فريقًا.