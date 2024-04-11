محمد صلاح يستهدف رقمًا جديدًا في مباراة ليفربول وأتالانتا بالدوري الأوروبي

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد محمد صلاح، نجم وهداف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، للمشاركة في مباراة الذهاب ضد أتالانتا في دور الثمانية من بطولة الدوري الأوروبي.

سيقام اللقاء على أرضية ملعب "أنفيلد"، حيث ستكون الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة وسيتولى تحكيمه الحكم خليل أوموت ميلير.

محمد صلاح يستهدف رقمًا جديدًا في مباراة ليفربول وأتالانتا

ووفقًا للموقع الرسمي لنادي ليفربول، فمن المتوقع أن يكون لمحمد صلاح دور مهم في هذه المباراة، حيث ستكون مشاركته القادمة هي اللقاء رقم 75 له في البطولات الأوروبية مع الفريق الأحمر.

ومن المثير للاهتمام أن صلاح سينضم بذلك إلى قائمة تضم أكثر 10 لاعبين مشاركة في تاريخ ليفربول في البطولات القارية.

تألق صلاح بشكل لافت في مشواره الأوروبي مع ليفربول، حيث نجح في تسجيل 46 هدفًا في 74 مباراة، ومن بين هذه الأهداف يأتي 4 أهداف في النسخة الحالية من بطولة الدوري الأوروبي، بمعدل هدف كل 72 دقيقة.

ومن جانب آخر، شهدت مشاركات صلاح مع ليفربول هذا الموسم أداءً متميزًا، حيث لعب 35 مباراة وتمكن من تسجيل 23 هدفًا وصناعة 13 آخرين خلال 2544 دقيقة لعب.