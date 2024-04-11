نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب الأهلي.. قرار عاجل في الزمالك قبل ساعات من مواجهة الاتحاد السكندري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اتخذ المدير الفني لنادي الزمالك، البرتغالي جوزيه جوميز، قرارًا عاجلًا قبل ساعات من مواجهة نادي الاتحاد السكندري، ضمن الجولة المؤجلة من بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري Nile" لموسم 2023-2024، يأتي هذا القرار استعدادًا للمواجهة المرتقبة مع الغريم التقليدي الأهلي.

قرار عاجل في الزمالك قبل ساعات من مواجهة الاتحاد

قرر جوميز التضحية بإحدى القطع الرئيسية في تشكيلة الفريق، حمزة المثلوثي، وذلك خشية من غيابه في المباراة المقبلة أمام الأهلي في القمة. المثلوثي، الذي يشغل مركز الدفاع بجوار حسام عبد المجيد، كان مهددًا بالغياب في حال تلقيه إنذار في لقاء اليوم.

وبدلًا من ذلك، اختار جوميز الاعتماد على اللاعب الجديد في صفوف الفريق، ياسر حمد، ليكون بجانب عبد المجيد في خط الدفاع كإجراء احترازي.

يأتي هذا القرار لحماية المثلوثي من تراكم البطاقات الصفراء التي قد تحرمه من المشاركة في مواجهة الأهلي.

وفيما يتعلق بترتيب الفريقين في الدوري، يحتل الزمالك المركز الخامس عشر برصيد 15 نقطة من 11 مباراة، بينما يجلس الاتحاد في المركز الثالث برصيد 27 نقطة، مع وجود مباراة مؤجلة أمام الأهلي.

وفي الختام، من المقرر أن يلتقي الزمالك بالأهلي في مباراة القمة يوم 15 أبريل الجاري، ضمن جولة الدوري العاشرة.