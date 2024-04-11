نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراتي الأهلي والزمالك اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم “دوت الخليج الرياضي” ترتيب الدوري المصري الممتاز لموسم 2023-2024، حيث يحتل فريق بيراميدز المركز الأول بعد فوزه الكبير في الجولة الماضية على الجونة بأربعة أهداف، مما رفع رصيده إلى 29 نقطة في صدارة المسابقة.

جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراتي الأهلي والزمالك

1- بيراميدز: 29 نقطة

2- إنبي: 28 نقطة

3- الاتحاد السكندري: 27 نقطة

4- المصري البورسعيدي: 27 نقطة

5- زد: 24 نقطة

6- سيراميكا كليوباترا: 22 نقطة

7- الجونة: 22 نقطة

8- سموحة: 22 نقطة

9- طلائع الجيش: 21 نقطة

10- الأهلي: 18 نقطة

11- البنك الأهلي: 18 نقطة

12- فيوتشر: 17 نقطة

13- الإسماعيلي: 17 نقطة

14- بلدية المحلة: 16 نقطة

15- الزمالك: 15 نقطة

16- فاركو: 12 نقطة

17- المقاولون العرب: 12 نقطة

18- الداخلية: 9 نقاط

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري

وفيما يتعلق بمواعيد المباريات القادمة في الدوري المصري والقنوات الناقلة، فستكون كالتالي:

المصري البورسعيدي ضد مودرن فيوتشر في تمام الساعة الرابعة عصرًا على قناة "on time sport".

زد إف سي ضد الأهلي في تمام الساعة السابعة مساءً على قناة "on time sport 1".

الزمالك ضد الاتحاد السكندري في تمام الساعة السابعة مساءً على قناة "on time sport 2".