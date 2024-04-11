3 مفاجآت في تشكيل الزمالك المتوقع ضد الاتحاد السكندري

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك لمواجهة فريق الاتحاد السكندري على أرضية ستاد القاهرة الدولي، تُعتبر هذه المباراة جزءًا من الجولة الثامنة لبطولة الدوري المصري الممتاز "دوري Nile" في موسم 2023-2024، والتي تأجلت سابقًا.

3 مفاجآت في تشكيل الزمالك المتوقع ضد الاتحاد

يقوم المدير الفني البرتغالي جوزيه جوميز بتغييرات على تشكيلة الفريق الأساسية لمواجهة الاتحاد السكندري، خلافًا لما حدث في اللقاء السابق أمام فريق مودرن فيوتشر في بطولة الكونفدرالية الأفريقية، يأتي ذلك بعد عودة الثنائي عبد الله السعيد وناصر ماهر للتدريبات، بعد غيابهما عن المباراة السابقة بسبب الإيقاف في البطولة الأفريقية.

تتضمن المفاجآت التي يخطط "جوميز" لها في تشكيل الفريق ثلاثة تغييرات رئيسية، حيث يقوم بتحويل دور اللاعب عبد الله السعيد من مركز 8 إلى مركز 10، مما يمنحه حرية أكبر في صناعة الفرص واللعب تحت المهاجم والجناحين. كما يتضمن التشكيل الأساسي للفريق بداية كل من سامسون أكينيولا وياسر حمد.

ويتوقع أن يكون تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الاتحاد السكندري كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح، ياسر حمد (حمزة المثلوثي)، حسام عبدالمجيد، عمر جابر.

خط الوسط: نبيل دونجا، محمد شحاتة، عبد الله السعيد.

خط الهجوم: ناصر ماهر، زيزو، سامسون أكينيولا.