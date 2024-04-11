نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسالة عاجلة من كولر للاعبي الأهلي قبل مواجهة زد بدوري نايل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ألقى المدير الفني السويسري مارسيل كولر، الذي يشرف على الفريق الأول لكرة القدم في نادي الأهلي، محاضرة مهمة للاعبيه في ساعات المساء الماضية.

رسالة عاجلة من كولر للاعبي الأهلي

وأكد على أهمية استعادة نغمة الانتصارات في مواجهة الفريق القادمة أمام فريق زد، والتي من المقرر أن تجرى مساء اليوم الخميس، ضمن المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة لبطولة دوري NILE.

وفقًا لمصادر مطلعة، فإن كولر ناقش مع اللاعبين أهمية تحقيق الفوز في هذه المباراة، وضرورة حصد النقاط الثلاث لوقف سلسلة التعادلات والخسائر التي شهدها الفريق في الفترة الأخيرة في المباريات المحلية؛ وأشار إلى أن مباراة اليوم تعد اختبارًا هامًا جدًا قبل المواجهة المقبلة ضد الزمالك، وهو الغريم التقليدي، المقرر إقامتها الاثنين المقبل.

وشدد كولر على أهمية التركيز الشديد في هذه المباراة، وعدم الانشغال بأي أمور أخرى، مع التركيز على استعادة الانتصارات وبناء الثقة لدى اللاعبين والجماهير، وحذرهم من أي نتيجة بخلاف الفوز، مشيرًا إلى أن ذلك قد يضع الفريق تحت ضغط كبير قبل المواجهة القادمة ضد الزمالك.

يذكر أن فريق الأهلي يحتل المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري، برصيد 18 نقطة من 9 مباريات، بينما يأتي فريق زد في المركز الخامس برصيد 24 نقطة من 16 مباراة.