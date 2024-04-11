نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طلب مفاجئ من حسام حسن بسبب تصفيات كأس العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل المنتخب عن طلب غير متوقع من حسام حسن، المدير الفني للمنتخب المصري، قبل المعسكر القادم الذي يأتي في إطار استعدادات المنتخب لمواجهتين مهمتين ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

طلب مفاجئ من حسام حسن

وفقًا للمصادر، فإن حسام حسن طلب من اتحاد الكرة المصري تأمين فترة تدريبية تمتد لخمسة أيام قبل بدء المعسكر، بهدف تحضير اللاعبين بشكل جيد وشامل لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا.

الهدف من هذا الطلب هو ضمان تجهيز الفريق بأفضل طريقة ممكنة، وتحقيق أداء متميز في المباراتين المقبلتين للمنتخب الوطني، يأتي هذا الطلب في ظل استمرار ارتباط المنتخب بمسابقات التصفيات، حيث يسعى المدرب للحصول على فترة إعداد مناسبة لتحقيق النتائج المرجوة.

من جهة أخرى، أكد المصدر أنه لا توجد أية نية لإلغاء الدوري المحلي خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا بذلك على استمرارية سير البطولة المحلية دون تعطيلات، وأشار المصدر إلى عدم صحة الشائعات التي تحدثت عن إلغاء الدوري في هذا السياق.

يأتي هذا الطلب من حسام حسن بعد مشاركة المنتخب في بطولة ودية دولية سابقة، حيث حقق الفريق الوطني نتائج متباينة تحت إشرافه.

ورغم تحقيق الفوز في المباراة الأولى ضد نيوزيلندا بنتيجة هدف نظيف، إلا أن المنتخب تلقى هزيمة مدوية أمام كرواتيا بأربعة أهداف مقابل هدف، مما جعل الاستعدادات القادمة تحظى بأهمية كبيرة للفريق ولجهازه الفني.