إنريكي يرفع راية التحدي في إياب برشلونة وباريس سان جيرمان بدوري الأبطال

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث المدرب لويس إنريكي عن الهزيمة التي مني بها فريق باريس سان جيرمان أمام برشلونة في مباراة دوري أبطال أوروبا، التي أقيمت ليلة الأربعاء الماضية. الفريق الباريسي خسر على أرضه بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وعلق إنريكي على الأداء العام لفريقه في المؤتمر الصحفي بعد المباراة.

إنريكي يرفع راية التحدي في إياب برشلونة وباريس سان جيرمان

أكد إنريكي أن الهزيمة كانت نتيجة غير مرغوب فيها، مشيرًا إلى أن فريقه واجه منافسًا جيدًا وتعامل مع الضغط بشكل جيد خلال الشوط الثاني، لكنه لم يتمكن من الحفاظ على التفوق وتلقى هدفين. وشدد على أهمية التركيز على المباراة القادمة في برشلونة وعلى تحسين الأداء وتصحيح الأخطاء.

وتحدث أيضًا عن طابع ربع النهائي المليء بالأهداف، معتبرًا أن جميع الفرق على مستوى عال وقوي، وأشار إلى أن فريقه كان قريبًا من تسجيل هدف ثالث ولكن الحظ لم يكن في صالحهم.

أكد إنريكي ثقته في قدرة فريقه على العودة في مباراة الإياب في برشلونة، مشيرًا إلى أنهم لم يخسروا خارج ملعبهم في الدوري الفرنسي، وأكد أنهم سيستعدون للمباريات القادمة بثقة وسيتوجهون إلى برشلونة للقتال بكل قوة.

وفيما يتعلق بأداء اللاعبين، رفض التحدث عن لاعبين بشكل فردي بعد الهزيمة، مؤكدًا أن هناك أمور يجب تحسينها كفريق بأكمله دون التركيز على الأفراد.

وختم إنريكي بالتأكيد على أن فريق برشلونة ليس المرشح الوحيد للفوز، مشيرًا إلى تاريخهم العريق وإمكانيتهم في التألق في بطولة دوري أبطال أوروبا، وأشار إلى أن فريقه سيسعى لتحسين الأمور التي لم تسير على ما يرام والاستفادة من الخبرة المكتسبة من هذه المباراة لتحقيق النجاح في اللقاء القادم.