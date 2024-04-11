نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البروفة الأخيرة قبل القمة.. الأهلي يواجه زد بعد سلسلة لا هزيمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق الأهلي بحماس شديد لمواجهة قوية في بطولة الدوري مساء اليوم أمام فريق زد، وتعد هذه المباراة فرصة ذهبية للمارد الأحمر لاختبار قوته قبل مواجهة القمة المنتظرة الأسبوع المقبل.

الأهلي يواجه زد بعد سلسلة لا هزيمة

من جهته، يسعى فريق زد إف سي بكل قوة إلى استعادة نغمة الانتصارات في الدوري، حيث يمر الفريق بفترة صعبة لم يحقق فيها الفوز منذ 27 ديسمبر الماضي عندما تغلب على الداخلية بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

ومنذ ذلك الحين، تعرض الفريق لثلاث هزائم أمام الطلائع وإنبي، بالإضافة إلى التعادلات مع بيراميدز والبنك الأهلي ومودرن فيوتشر والمصري وسيراميكا.

ويضع مجدي عبد العاطي، المدير الفني لفريق زد، الضغط على لاعبيه لتحقيق نتيجة إيجابية في المباراة الليلة، مستغلًا حالة الإرهاق التي يعاني منها لاعبو الأهلي بسبب كثرة المباريات، فالفريق لم يذق طعم الفوز في آخر 7 مباريات متتالية في الدوري.

يعتمد فريق زد في مواجهة الأهلي على نجومه البارزين مثل مصطفى عبد الرؤوف "زيكو"، شادي حسين، والبانوبي، والصغيري، بالإضافة إلى الحارس علي لطفي.

فيما يمتلك الأهلي حاليًا 18 نقطة في رصيده بالدوري، ويحتل المركز العاشر في جدول الترتيب بعد خوض 9 مباريات، حقق خلالها الفريق الأحمر 5 انتصارات وتعادل في 3 مباريات وخسر مرة واحدة، ونجح لاعبوه في تسجيل 22 هدفًا بينما استقبلت شباكهم 11 هدفًا.