عاجل.. المنتخب الأولمبي يستبعد اختيار حارس مرمى فوق السن في أولمبياد باريس

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أحمد جودة - القاهرة - قرر المدرب البرازيلي روجيريو ميكالي استبعاد استدعاء حارس مرمى فوق السن لقائمة المنتخب المشاركة في أولمبياد باريس القادم، وذلك نظرًا للأداء الممتاز الذي قدمه الحارس الشاب حمزة علاء خلال مشاركته مع المنتخب في بطولة غرب آسيا.

المنتخب الأولمبي يستبعد اختيار حارس مرمى فوق السن

ومن المتوقع أن ينضم الثلاثي محمد عبد المنعم، إمام عاشور، مصطفى محمد إلى صفوف منتخب مصر الأولمبي بقيادة روجيريو ميكالي في أولمبياد باريس 2024.

يسعى ميكالي إلى حسم الأمور المتعلقة بهؤلاء اللاعبين بالتنسيق مع اتحاد الكرة والأندية، وخاصة فيما يتعلق بمصطفى محمد، حيث يجب الحصول على موافقة ناديه نانت الفرنسي لمشاركته.

يستعد روجيريو ميكالي للتخطيط للمشاركة في الأولمبياد المقبل، المقرر إقامته في شهري يوليو وأغسطس.

يبحث ميكالي عن مباريات ودية قوية يمكن لفراعنة مصر خوضها قبل الحدث العالمي، ويدرس إمكانية الانضمام إلى معسكر تحضيري خلال شهر يونيو للاستفادة من التوقف الدولي في تجهيز اللاعبين، بما في ذلك خوض مباريات ودية مع فرق دولية.