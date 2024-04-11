بالأسماء.. مفاجآت بالجملة في غيابات الأهلي أمام زد بدوري نايل

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بفارغ الصبر لمواجهة مباراة قوية في بطولة دوري نايل، وذلك في السابعة مساء اليوم الخميس، حيث يتوجهون لمواجهة فريق زد، الذي يظهر بقوة كفريق جديد في دوري الممتاز.

تعتبر هذه المباراة الاختبار الأخير لفريق الأهلي قبل المباراة القمة المنتظرة في بطولة الدوري يوم الاثنين المقبل.

مفاجآت بالجملة في غيابات الأهلي أمام زد

يواجه الأهلي اليوم عدة غيابات بارزة، وذلك بسبب الإصابات وعدم الجاهزية الفنية لبعض اللاعبين للمشاركة في هذه المواجهة المهمة ضد فريق زد.

من بين الغيابات البارزة في صفوف الأهلي اليوم: محمد الشناوي، علي معلول، أليو ديانج، إمام عاشور، حسين الشحات، كريم وليد "نيدفيد"، بيرسي تاو، ياسر إبراهيم، محمد هاني، محمد الضاوي "كريستو".

ويحتل الأهلي حاليًا المركز العاشر في جدول ترتيب الفرق في الدوري، حيث حصل على 18 نقطة فقط من 9 مباريات، بينما يأتي فريق زد في المركز الخامس برصيد 24 نقطة من 16 مباراة.

في الجولتين الأخيرتين من الدوري، تعرض الأهلي لخسارة مفاجئة أمام البنك الأهلي بنتيجة 4-3، وهي الخسارة الأولى له في هذا الموسم، ثم تعادل مع إنبي بهدفين لكل فريق في المباراة الأخيرة.