الدوري الإنجليزي يعتمد تقنية جديدة في مباريات الموسم المقبل

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن اعتماد تقنية جديدة في المباريات المقبلة من بطولة الموسم 2024/2025، حيث اجتمعت الأندية المشاركة في الدوري اليوم الخميس لمناقشة استخدام تقنية التسلل شبه الآلية.

تقنية التسلل شبه الآلية

تبنت الأندية الاقتراح بالإجماع، وسيتم تطبيقه لأول مرة في الدوري الإنجليزي في الموسم المقبل، ومن المتوقع أن تكون التقنية جاهزة للاستخدام بعد فترة التوقف الدولي في سبتمبر المقبل.

ستوفر هذه التقنية قرارات أسرع من خلال استخدام خطوط التسلل الافتراضية، استنادًا إلى التتبع البصري لحركة اللاعبين، وسيتم عرض رسومات دقيقة وعالية الجودة لضمان نجاح التجربة داخل الملعب وخارجه، بحيث يمكن للمشاهدين المتابعة عبر شاشات التلفزيون في جميع أنحاء العالم الاستمتاع بتجربة ممتازة.

وقد تم استخدام العديد من التقنيات الأخرى في الدوري الإنجليزي خلال الفترة الأخيرة، مثل تقنية VAR (الحكم بالفيديو) وعين الصقر (خط المرمى).