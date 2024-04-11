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أحمد جودة - القاهرة - شاهد مباراة نهائي كأس السوبر السعودي بث مباشر مجانا.. مباراة الهلال والاتحاد مجانا دون ولا هلنة

النهائي بين الهلال والاتحاد.. شاهد مباراة نهائي كأس السوبر السعودي بث مباشر مجانا.. مباراة الهلال والاتحاد مجانا دون ولا هلنة.. تُقام اليوم على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، مباراة مُنتظرة بين قطبي الكرة السعودية، الهلال والاتحاد، في نهائي كأس السوبر السعودي 2024.

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شاهد مباراة نهائي كأس السوبر السعودي بث مباشر مجانا.. مباراة الهلال والاتحاد مجانا دون ولا هلنة

نزال كروي مرتقب في نهائي كأس السوبر السعودي 2024

وتُعد هذه المباراة هي المرة الرابعة التي تقام فيها البطولة خارج السعودية. وتبدأ صافرة البداية في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

وتشهد هذه النسخة من البطولة نظامًا جديدًا يضم 4 فرق، بدلًا من النظام القديم الذي كان يجمع بين بطل الدوري وبطل الكأس.

ويترقب عشاق الكرة السعودية بلهفة هذه المواجهة، حيث يسعى كل فريق للفوز باللقب والحصول على جائزة 4 ملايين ريال سعودي، بينما يحصل الوصيف على 2 مليون ريال.

وتُعَدّ هذه المباراة فرصة ذهبية للفريقين لكتابة التاريخ وتحقيق إنجاز جديد.

موعد مباراة الهلال والاتحاد في نهائي كأس السوبر السعودي 2024



تُقام مساء اليوم، الخميس 11 أبريل 2024، مباراة قوية مرتقبة بين الهلال والاتحاد في نهائي كأس السوبر السعودي 2024، على ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي.

وتُعد هذه المباراة حدثًا رياضيًا هامًا يترقبه عشاق كرة القدم في السعودية والعالم العربي، خاصة بعد سلسلة من المباريات المثيرة التي جمعت الفريقين خلال هذا الموسم.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد في نهائي كأس السوبر السعودي 2024

تُذاع مباراة الهلال والاتحاد في نهائي كأس السوبر السعودي 2024 على قناتين فقط:

SSC1 HD: وهي قناة مشفرة تابعة لمجموعة قنوات الرياضة السعودية (SSC).

Abu Dhabi Sports Asia 1: وهي قناة مشفرة تابعة لمجموعة قنوات أبوظبي الرياضية.

المعلومات الإضافية عن القناتين الناقلتين

SSC1 HD: تتوفر القناة على جميع الأقمار الصناعية تقريبًا، مثل عربسات ونايلسات وسهيل سات.

Abu Dhabi Sports Asia 1: تتوفر القناة على القمر الصناعي ياه سات فقط.

جدول الترددات

القناة القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز SSC1 HD عربسات 12015 أفقي 27500 SSC1 HD نايلسات 11919 عمودي 27500 SSC1 HD سهيل سات 12437 أفقي 27500 Abu Dhabi Sports Asia 1 ياه سات 10815 عمودي 27500

تشكيل الهلال المتوقع امام الاتحاد

حراسة المرمى: ياسين بونو

الدفاع: رينان لودي- على البليهي- كاليدو كوليبالي- سعود عبدالحميد.

خط الوسط: روبين نيفيز- سيرجي سافيتش- ميشايل ديلجادو.

خط الهجوم: سالم الدوسري- صالح الشهري- مالكوم أوليفيرا.

تشكيل الاتحاد المتوقع امام الهلال