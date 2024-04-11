قبل نهائي الهلال والاتحاد.. سجل أبطال كأس السوبر السعودي

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أحمد جودة - القاهرة - تترقب جماهير الكرة العربية في شتى البلاد خاصة عشاق الكرة السعودية، موعد القمة المرتقبة بين الهلال واتحاد جدة في نهائي بطولة كأس السوبر السعودي 2024، بين فريقي الهلال والاتحاد.

ويشارك الهلال في المباراة النهائية عقب فوزه أمام غريمه التقليدي نادي المصر في الدور الماضي بهدفين مقابل هدف، بينما فاز الاتحاد على حساب نظيره الوحدة بنفس النتيجة.

موعد مباراة الهلال والاتحاد في نهائي السوبر السعودي

تُلعب مواجهة اتحاد جدة والهلال في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم الخميس الموافق 11 أبريل الجاري بتوقيت القاهرة والتاسعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة على ملعب هزاع بن زايد بدولة الإمارات العربية المتحدة.

سجل أبطال كأس السوبر السعودي

يعتبر الهلال هو أكثر الأندية التي توجد بلقب كأس السوبر السعودي منذ انطلاقه عام 1979، وكانت بنظام الذهاب والإياب، قبل أن يتم إدراجها ضمن البطولات الرسمية التي ينظمها الاتحاد السعودي لكرة القدم موسم 2013.

1- الهلال: 3 بطولات مواسم 2015، 2018، 2021

2- النصر: بطولتان موسم 2019، 2020

3- الفتح: بطولة واحدة موسم 2013

4- الشباب: موسم 2014

5- الأهلي: موسم 2016

6- الاتحاد: موسم 2023

القنوات الناقلة لمباريات كأس السوبر السعودي

يمكنكم متابعة مواجهة الهلال والاتحاد في نهائي كأست السوبر السعودي مساء اليوم، عبر شاشة قناة SSC sports داخل المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط.