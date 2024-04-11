المنتخب الأولمبي لكرة القدم يتعادل مع نظيره الفيتنامي

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رياض - احمد صلاح - تعادل المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم تحت سن 23 بدون أهداف مع نظيره الفيتنامي، في اللقاء الودي الذي جمعهما مساء أمس الأربعاء على ملاعب جامعة قطر، ضمن الاستعدادات للمشاركة في النهائيات الآسيوية في الدوحة.

وبهذه المباراة يختتم المنتخب معسكره التدريبي في الدوحة، ليبدأ مشواره ضمن بطولة كأس آسيا التي تنطلق في الدوحة الاثنين المقبل، حيث يفتتح المنتخب الوطني مشواره في النهائيات الآسيوية، بلقاء أستراليا الاثنين، ثم مواجهة قطر 18 الشهر الحالي على أن يختتم مباريات الدور الأول أمام إندونيسيا 21 من الشهر ذاته.

وتتأهل المنتخبات الحاصلة على المركز الثلاثة الأولى في البطولة، للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس، في حين ينتقل المنتخب الحاصل على المركز الرابع للمشاركة في الملحق العالمي بمواجهة غينيا رابع أفريقيا، من أجل الحصول على فرصة المشاركة في الدورة الأولمبية.