انت الأن تتابع خبر كريستيانو رونالدو يحتفل بالعيد بالثوب السعودي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - هنأ نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو المسلمين بقدوم عيد الفطر المبارك، متمنياً لهم السعادة والسلام بهذه المناسبة.



وشارك قائد نادي النصر السعودي متابعيه على "إنستغرام"، صورة له بإطلالة سعودية أنيقة، إذ ارتدى ثوبًا سعوديًّا باللون الأبيض، وعلق بالقول: عيد مبارك، أتمنى لكم جميعًا الفرح والسلام والسعادة في هذا اليوم المميز.



وأثنى رواد مواقع التواصل الاجتماعي على احترام رونالدو ثقافة الشعب الخليجي من خلال ارتدائه للزي التقليدي، كما حصدت الصورة، منذ مشاركتها حتى هذه اللحظة، أكثر من 7 ملايين إعجاب.



وعلَّق أحدهم: أحلى من لبس الدشداشة. وأضاف آخر: كريستيانو هو عنوان الأناقة، ما حد يلبس ثوب بعده.



وتأتي معايدة كريستيانو لجمهوره، بعد حادثة طرده في الدقائق الأخيرة من مباراة فريقه النصر، في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، نتيجة اشتباكه مع مدافع الهلال علي البليهي.



وفي الفيديو الذي جرى تناقله بشكل واسع، تدخل رونالدو ضد البليهي دون كرة، ليقوم بضربه مرتين في منطقة الصدر، ما أدى إلى سقوط الأخير أرضًا .