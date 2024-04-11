نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة بخصوص انتقال أوسيمين إلى باريس سان جيرمان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير إعلامية، إن النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي الإيطالي يدخل دائرة اهتمامات باريس سان جيرمان، لدعم صفوف الفريق العاصمي وذلك خلال فترة سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

وظهر اسم أوسيمين، على رادار باريس سان جيرمان بعدما قرر الفرنسي كيليان مبابي مصيره بالرحيل عن صفوف الفريق في نهاية الموسم الرياضي الحالي.

أوسيمين ليس أولوية لدى باريس سان جيرمان

أفاد موقع “فوت ميركاتو” الفرنسي أن أوسيمين ليس قريبًا من الانضمام إلى باريس سان جيرمان حسب الوضع الحالي داخل النادي.

وأشار الموقع الفرنسي إلى أن هناك مراكز أخرى تمثل أولوية لإدارة النادي في فترة الانتقالات وليس لديها خطط للتخلي عن جونزالو راموس أو راندال كولو مواني في الصيف المقبل.

وأكد الموقع الفرنسي أنه حال أراد نادي باريس سان جيرمان ضم أوسيمين، فأن الأخير منفتح على هذه الخطوة ولن يرفضها.

ويرتبط أوسيمين، بعقدٍ ساري مع نابولي حتى يونيو 2026، وقد لعب 26 مباراة هذا الموسم وسجل 14 هدفًا وصنع 4 تمريرات حاسمة لزملائه بكافة البطولات.