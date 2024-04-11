نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصريحات مفاجئة من تيري هنري عن تشافي بعد هزيمة باريس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دافع تيري هنري نجم منتخب فرنسا سابقًا، عن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة وذلك بعد الفوز على باريس سان جيرمان في ذهاب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

نجح برشلونة، في الفوز على باريس سان جيرمان بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جرت مساء أمس الأربعاء، على ملعب “حديقة الأمراء”.

تيري هنري: تشافي مدرب جيد وأتمنى بقائه مع برشلونة

قال تيري هنري في تصريحات تلفزيونية، اليوم الخميس: “لم يصبح تشافي بين ليلة وضحاها أو خلال ثلاث أسابيع مدرب أفضل عما كان عليه، دائمًا اعتقدت أن تشافي مدرب جيد وهو كذلك”.

وتابع هنري: “الآن مع تحسن النتائج الجميع يريد منه البقاء، قبل شهر كان الجميع يقول يجب أن يرحل بمن فيهم هنا بالاستديو، هذه ليست طريقة مناسبة للتحدث إلى المدرب”.

وأكمل: “الأمر يحتاج استمرارية وبناء، خلال سنتين تشافي فاز بلقب الليجا والقليل يقول هذا، ليس الأمر أنه قبل ثلاث أسابيع لم يكن جيدًا والآن أصبح جيد، لم يتغير شيء، الأمر يتعلق أيضًا بالفريق واللاعبين”.

وواصل: “الكثير من الشباب ظهروا بالنادي وتشافي لا يخشى من وضعهم على الملعب، عندما يفعل ذلك كلوب مع ليفربول الجميع يقول: (أوه أنه رائع لا يخشى من وضع اللاعبين الشباب)، تشافي نفس الأمر. أنه كان جيدًا قبل وهو الآن أيضًا، وحظ موفق للبارسا في الاحتفاظ به".