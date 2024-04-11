نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. 4 معلقين على نهائي كأس السوبر السعودي بين الهلال والاتحاد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ساعات قليلة تفصلنا عن لقاء الكلاسيكو المرتقب بين الهلال والاتحاد في نهائي كأس السوبر السعودي، المقرر إقامته على ملعب “محمد بن زايد” في العاصمة الإماراتية، أبو ظبي.

موعد مباراة الهلال والاتحاد في نهائي كأس السوبر السعودي

تقام مباراة كلاسيكو الهلال والاتحاد في نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي، على ملعب “محمد بن زايد” بأبو ظبي.

وتنطلق صافرة مباراة الهلال والاتحاد، اليوم الخميس، عند تمام الـ7:30 مساءً بتوقيت مدينة القاهرة، والـ8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وكان فريق الهلال قد تأهل للمباراة النهائية عقب فوزه على النصر 2-1 وبنفس النتيجة فقد نجح الاتحاد في تجاوز الوحدة بالدور قبل النهائي.

معلقو كلاسيكو الهلال والاتحاد في نهائي السوبر السعودي

تُذاع مباراة الهلال والاتحاد في نهائي كأس السوبر السعودي، اليوم الخميس، عبر قناة SSC وأبو ظبي الرياضية آسيا 1.

- فارس عوض - SSC SPORT 1 HD

- مدحت شلبي - SSC SPORT 5 HD

- عيسى الزدجالي - SSC SPORT 1 SD

- عامر عبدالله - أبو ظبي الرياضية آسيا 1