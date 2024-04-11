نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أموريم يكشف حقيقة اتفاقه مع ليفربول لخلافة كلوب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف البرتغالي روبن أموريم مدرب سبورتنج لشبونة، حقيقة اجتماعه مع مسؤولي ليفربول والتوصل لاتفاق من أجل خلافة يورجن كلوب في تدريب الفريق “الريدز” الموسم المقبل.

أموريم: لم أتفق مع ليفربول أو أي نادٍ آخر

قال أموريم في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أنه لم يجرِ أي مقابلة مع إدارة ليفربول كما يتردد في وسائل الإعلام.

وأضاف: “هذه هي المرة الأخيرة التي سأتحدث فيها عن مستقبلي. لم تكن هناك أي مقابلة، ناهيك عن التوصل إلى اتفاق. الشيء الوحيد الذي نريده جميعًا هو أن نفوز مع سبورتنج”.

وتابع: “أنا مدرب لفريق سبورتنج ولم تكن هناك مقابلة أو اجتماع مع أي ناد، ولم يكن هناك اتفاق مع أي نادٍ، أنا أركز فقط، كما هو الحال دائمًا على الدفاع عن النادي، نظرًا لأنه لم يعد لدي أي شيء آخر لأقوله”.

وواصل: “توقفوا عن الحديث حول ذلك، فلم تكن هناك مقابلات أو اتفاق مع مدرب سبورتنج. لقد تم حل هذه المسألة بشكل كامل، سواء بالنسبة لهذا النادي أو غيره”.

وكانت تقارير إعلامية قد أشارت إلى أن أموريم وافق على فكرة تدريب ليفربول، وهناك شبه اتفاق بين الطرفين.