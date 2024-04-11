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أحمد جودة - القاهرة - موعد مباراة ليفربول وأتلانتا اليوم.. إليك القنوات الناقلة لمباراة دوري أبطال أوروبا مع تردداتها

تقام مساء اليوم الخميس 11 أبريل 2024، مباراة قوية بين ليفربول وأتلانتا في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

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لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة ليفربول وأتلانتا في دوري أبطال أوروبا من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

موعد مباراة ليفربول وأتلانتا اليوم.. إليك القنوات الناقلة لمباراة دوري أبطال أوروبا مع تردداتها

ليفربول يواجه أتلانتا في اختبار صعب بدوري أوروبا

وتُعد هذه المباراة تحديًا صعبًا لفريق ليفربول، حيث يُعرف أتلانتا بأسلوبه الهجومي القوي وقدرته على تسجيل الأهداف.

ويسعى ليفربول للفوز بالمباراة وتعزيز فرصته في التأهل إلى الدور نصف النهائي.

وتُقام المباراة على ملعب أنفيلد، معقل فريق ليفربول.

موعد مباراة ليفربول وأتلانتا في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي



تُقام مساء اليوم الخميس 11 أبريل 2024، مباراة قوية بين ليفربول وأتلانتا في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

وتُعد هذه المباراة هامة للغاية لكلا الفريقين، حيث يسعى كل منهما للفوز وتعزيز فرصته في التأهل إلى الدور نصف النهائي.

موعد المباراة حسب التوقيتات المختلفة:

الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت سلطنة عمان.

الساعة الثانية عشرة صباحًا بتوقيت قطر والكويت.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وأتلانتا في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي

تُذاع مباراة ليفربول وأتلانتا في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي على قناة واحدة فقط:

beIN Sports 1 HD: وهي قناة مشفرة تابعة لمجموعة قنوات beIN Sports.

جدول الترددات

القناة القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز beIN Sports 1 HD عربسات 12015 أفقي 27500 beIN Sports 1 HD نايلسات 11919 عمودي 27500 beIN Sports 1 HD سهيل سات 12437 أفقي 27500

تشكيل ليفربول المتوقع أمام

أتلانتا

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جويل ماتيب، فيرجيل فان ديك، أندرو روبرتسون.

خط الوسط: أليكس أوكسليد-تشامبرلين، هارفي إليوت، ستيفان بايتيتش.

خط الهجوم: محمد صلاح، نونيز، لويس دياز.

جدول مبارايات اليوم