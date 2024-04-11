نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. كولر يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة زد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره زد في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الأهلي ضد زد اليوم الخميس، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مدينة القاهرة.

جاء تشكيل الأهلي أمام زد، كالتالي:-

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: كريم الدبيس - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - عمر كمال عبدالواحد

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا - مروان عطية - عمرو السولية

خط الهجوم: رضا سليم - محمود كهربا - طاهر محمد طاهر

ويجلس على دكة البدلاء، كلًا من: "محمود الزنفلي وخالد عبد الفتاح ومحمود متولي وأكرم توفيق ووسام أبو علي وأحمد عبد القادر ومحمد مجدي أفشة وكريم فؤاد وأنتوني موديست".