الرياضة

عاجل.. كولر يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة زد

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره زد في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتقام ضد زد اليوم الخميس، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مدينة القاهرة.

جاء تشكيل الأهلي أمام زد، كالتالي:-

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: كريم الدبيس - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - عمر كمال عبدالواحد

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا - مروان عطية - عمرو السولية

خط الهجوم: رضا سليم - محمود كهربا - طاهر محمد طاهر

ويجلس على دكة البدلاء، كلًا من: "محمود الزنفلي وخالد عبد الفتاح ومحمود متولي وأكرم توفيق ووسام أبو علي وأحمد عبد القادر ومحمد مجدي أفشة وكريم فؤاد وأنتوني موديست".

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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