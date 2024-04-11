نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مفاجآت في تشكيل الزمالك أمام الاتحاد السكندري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، عن التشكيل الذي سيخوض به مواجهة الاتحاد السكندري.

وتقام مباراة الزمالك والاتحاد السكندري، في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الخميس، باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويضم تشكيل الزمالك أمام الاتحاد السكندري، كلًا من:

حراسة المرمى: محمد عواد

محمد عواد خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر

أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر خط الوسط: نبيل عماد دونجا – أحمد حمدي – عبد الله السعيد – ناصر ماهر

نبيل عماد دونجا – أحمد حمدي – عبد الله السعيد – ناصر ماهر خط الهجوم: سامسون أكينيولا - أحمد سيد زيزو

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: "عمر عبد العزيز ومصطفى الزناري وياسر حمد وزياد كمال ومحمد شحاتة ومهاب ياسر وسيد عبد الله "نيمار" وسيف الجزيري".