نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيوتشر يهزم المصري بثنائية في الدوري الممتاز.. شاهد أهداف اللقاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق فيوتشر الفوز على المصري البورسعيدي، بهدفين مقابل هدف في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة من الدوري الممتاز.

أحرز أحمد عاطف، أول أهداف فيوتشر في الدقيقة 21 ثم أضاف جوزيف نجويم الهدف الثاني في الدقيقة 88.

سجل معتز زردام، هدف المصري الوحيد في المباراة أمام فيوتشر، عند الدقيقة “69”.

وبهذه النتيجة؛ يحتل المصري للمركز الرابع برصيد 27نقطة بينما يمتلك فيوتشر 17 نقطة ليحتل المركز الـ12.

تشكيل المصري لمباراة فيوتشر

وضم تشكيل المصري في مواجهة فيوتشر كل من محمود جاد لحراسة المرمى، أحمد عيد، باهر المحمدي، حسين السيد، عمرو سعداوي لخط الظهر، محمود حمادة، معتز زدام كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، ميدو جابر، غيلاس جناوي، فخر الدين بن يوسف كقاعدة إرتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد محمد الشامي.

فيما ضمت قائمة البدلاء محمد شحاته، عمرو موسى، محمد طارق، حسن علي، إسلام عطية، سمير فكري، محمد دبش، حسين فيصل، أمادو با.

يحتل المصري، المركز الثالث بجدول مسابقة الدوري برصيد 27 نقطة، متساويًا مع الاتحاد السكندري صاحب قمة الترتيب، وإنبي الوصيف بنفس الرصيد.

تشكيل فيوتشر لمباراة المصري بالدوري

بينما جاء تشكيل فيوتشر كل من محمود حمدي لحراسة المرمى، محمود شعبان، محمود رزق، خالد رضا، جوزيف نجويم لخط الظهر، عمرو السيسي، أمورني حساني كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، علي زعزع، محمد محمود، أرنولد أدريان كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد أحمد عاطف.

فيما ضمت قائمة البدلاء أحمد يحيى، علي الفيل، طارق طه، غنام محمد، محمد صادق، هشام عادل، درامي كيجالي، علي ياسر، محمد فتح الله.

أدار هذه المباراة طاقم التحكيم المكون من محمد عادل حكمًا للساحة ومعه عمر فتحي وماجد المليجي كمساعدين، أحمد حمدي حكما رابعًا، فيما يتولى محمود ناجي مهام حكم الفيديو بمعاونة من زميله أحمد جمال.

انطلقت صافرة هذه المباراة في تمام الرابعة عصر الخميس الموافق الحادي عشر من أبريل الجاري على ستاد الجيش ببرج العرب.

نقلت هذه المباراة عبر شبكة قنوات تايم سبورتس الناقل الرسمي والحصري لجميع مباريات الدوري الممتاز.