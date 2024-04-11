عاجل.. جاياردو يكشف تشكيل الاتحاد أمام الهلال في نهائي السوبر السعودي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الأرجنتيني مارسيلو جاياردو مدرب الاتحاد، تشكيل فريقه الأساسي أمام الهلال في مباراة نهائي كأس السوبر السعودي، والمقرر إقامتها مساء اليوم الخميس.

وتقام مباراة الاتحاد ضد الهلال في نهائي كأس السوبر السعودي، على ملعب “محمد بن زايد” في الإمارات، اليوم الخميس عند تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مدينة القاهرة، والثامنة ونصف بتوقيت مكة المكرمة.

وجاء تشكيل الاتحاد الرسمي لمواجهة الهلال كالتالي:

حراسة المرمى: عبد الله العيوف

خط الدفاع: مدالله العليان - أحمد حجازي - لويز فيليبي- فواز الصقور

خط الوسط: صالح العمري، نجولو كانتي - فرحة الشمراني - رومارينيو

خط الهجوم: كريم بنزيما - عبدالرزاق حمد الله

بينما يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: “محمد المحسنة- عمر هوساوي- حسن كادش - سويلم المنهالي - تركي الجعدي - حامد الغامدي - همام الهمامي - طلال حاجي - جوتا”.

ويسعى فريق الاتحاد خلال تلك المواجهة لتحقيق الفوز وحصد اللقب للمرة الثانية على التوالي، بعد ان حققه في العام الماضي، ليتساوى مع فريق النصر في عدد ألقاب كأس السوبر السعودي، بينما حقق فريق الهلال تلك البطولة في ثلاث مرات سابقة.