نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زيزو يستغل خطأ من دفاع الاتحاد ويسجل هدف التقدم للزمالك.. فيديو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحرز أحمد سيد زيزو نجم الزمالك، هدف التقدم لمصلحة فريقه في مرمى الاتحاد السكندري وذلك بالمباراة المقامة بينهما مساء اليوم الخميس.

ويلتقي الزمالك بنظيره الاتحاد السكندري، باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاء هدف الزمالك، في الدقيقة “14” بعدما استغل زيزو خطأ دفاعي في التشتيت ثم انطلق بالكرة وسددها بقوة في مرمى الاتحاد السكندري.

هدف زيزو أمام الاتحاد السكندري

ويأتي تشكيل الزمالك أمام الاتحاد السكندري كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – أحمد حمدي – عبد الله السعيد – ناصر ماهر – أحمد زيزو

خط الهجوم: سامسون أكينيولا

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عمر عبد العزيز ومصطفى الزناري وياسر حمد وزياد كمال ومحمد شحاتة ومهاب ياسر وسيد عبد الله "نيمار" وسيف الجزيري وناصر منسي.