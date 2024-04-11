عاجل...مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد اليوم بث مباشر في كأس السوبر السعودي دون تقطيع 4k

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أحمد جودة - القاهرة - مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد الان وقد كشف مدربا الاتحاد والهلال، عن تشكيلة كلّ من الفريقين في مباراتهما بنهائي "كأس الدرعية للسوبر السعودي" في أبوظبي الخميس.

يسعي نادي الهلال إلي تحقيق إنتصار كبير علي حساب نادي الإتحاد في نهائي كأس فهل ينجح في فعلها كما نجح في الآونة الماضية بالتفوق علي كافة الأندية، أم سيكون هناك نتيجة سلبية ويخسر هذه البطولة، في ظل الأداء القوي من جانب الزعيم، والذي يطمح في إضافة إنتصار جديد في مشواره للإستمرار بنتائجه القياسية الكبيرة في الفترة الماضية، بينما يحاول الفريق الإتحادي مع المدير الفني الجديد أن يضيف لقب سيكون غال للغايه في ظل التعثرات الأخيرة الماضية، ولكنه نجح في الوصول إلي النهائي بعد التفوق علي حساب نادي الوحدة.

الهلال والاتحاد دون تقطيع



تشهد كأس السوبر السعودي مواجهة مرتقبة بين عملاقين، الهلال والاتحاد، على استاد محمد بن زايد، حيث يدخل الهلال المباراة بسجل مميز حيث لم يخسر الفريق في آخر 33 مباراة بجميع المسابقات، ووصل الفريق إلى النهائي بعد فوز مثير للجدل على النصر في نصف النهائي، شهدت المباراة طرد كريستيانو رونالدو في الشوط الثاني.

تشكيلة الاتحاد:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

الدفاع: أحمد حجازي، فواز الصقور، لويز فيليبي، مد الله العليان

الوسط: نغولو كانتي، فرحة الشمراني، صالح العمري

الهجوم: كريم بنزيما، عبد الرزاق حمد الله، رومارينيو

تشكيلة الهلال:

حراسة المرمى: ياسين بونو

الدفاع: رينان لودي، كاليدو كوليبالي، علي البليهي، سعود عبد الحميد

الوسط: روبن نيفيز، سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش، سالم الدوسري

الهجوم: ميشايل ديلغادو، مالكوم، صالح الشهري