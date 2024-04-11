نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يتفوق على الاتحاد السكندري بثنائية في الشوط الأول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث الشوط الأول لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام نظيره الاتحاد السكندري، بتقدم الأبيض بنتيجة هدفين نظيفين دون رد، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الآن على ستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

الزمالك يتقدم على الاتحاد السكندري بهدفي زيزو وماهر

جاء الهدف الأول للزمالك عن طريق أحمد سيد زيزو، في الدقيقة 14 من أحداث الشوط الأول، بعد تمريرة رائعة من عمر جابر.

فيما نجح ناصر ماهر في إحراز الهدف الثاني للفارس الأبيض، في الدقيقة 34 من عمر المباراة، بعد تمريرة بينية رائعة من أحمد فتوح داخل منطقة الجزاء خلف المدافعين.

وشهدت الدقيقة 43 من عمر المباراة إلغاء الهدف الثالث للزمالك، والذي أحرزه المهاجم البنيني سامسون أكينيولا، بداعي التسلل.

تشكيل الزمالك في مواجهة الاتحاد السكندري:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – أحمد حمدي – عبد الله السعيد – ناصر ماهر – أحمد زيزو

خط الهجوم: سامسون أكينيولا

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: عمر عبد العزيز ومصطفى الزناري وياسر حمد وزياد كمال ومحمد شحاتة ومهاب ياسر وسيد نيمار وسيف الجزيري وناصر منسي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري

وتعتبر مجموعة قنوات أون تايم سبورت، هي المالك الحصري لحقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز، حصري ومباشر عبر قنواتها المختلفة في جمهورية مصر العربية والوطن العربي.