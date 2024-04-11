نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| مفاجأة لمحمد صلاح.. تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة أتلانتا في الدوري الأوروبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة أتلانتا في المباراة التي ستجمع الفريقين مساء اليوم الخميس على ملعب "أنفيلد" في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة ليفربول وأتلانتا في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة أتلانتا في الدوري الأوروبي

حراسة المرمى: كيلير

خط الدفاع: جو جوميز، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، تسيميكاس

خط الوسط: كورتيس جونز، واتارو إيندو، ماك أليستر

خط الهجوم: كودي جاكبو، داروين نونيز، هارفي إليوت

صلاح على دكة البدلاء أمام أتلانتا

يجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد صلاح، أدريان، لويس دياز، روبرتسون، دومينيك سوبوسلاي، ديوجو جوتا، ريان جرافينبيرش، بوبي كلارك، ستيفان باجسيتيك، ألكسندر أرنولد، جاريل كوانساه، كونور برادلي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد أتلانتا في الدوري الأوروبي

تذاع مباراة ليفربول ضد أتلانتا مساء اليوم الخميس، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الأوروبي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق الليبي محمد بركات.