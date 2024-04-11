نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| مانشستر يونايتد يعلن مدة غياب فاران للإصابة.. هل انتهى موسمه؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي مانشستر يونايتد عبر بيان رسمي، اليوم الخميس، تفاصيل إصابة الفرنسي رافائيل فاران مدافع الفريق الأول لكرة القدم والتي تعرض لها خلال مواجهة تشيلسي الأسبوع الماضي، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

فاران يغيب عن الملاعب خلال الأسابيع المقبلة

أوضح نادي مانشستر يونايتد في بيانه، أن الفرنسي رافائيل فاران سيغيب عن الملاعب خلال الأسابيع القليلة المقبلة بسبب تعرضه لإصابة عضلية.

وأشار النادي الإنجليزي إلى أن فاران يهدف العودة للمشاركة قبل نهاية الموسم في مايو المقبل.

وذكر النادي أيضًا أن قلب الدفاع جوني إيفانز سيغيب عن مباراة السبت ضد بورنموث بسبب مشكلة عضلية قصيرة المدى.

ويستعد فريق مانشستر يونايتد، لملاقاة بورنموث يوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل فريق مانشستر يونايتد، المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 49 نقطة من 31 جولة حقق خلالها الشياطين الحمر 15 انتصارًا و4 تعادلات مقابل 12 هزيمة.