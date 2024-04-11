نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نهائي السوبر السعودي.. الهلال يتقدم على الاتحاد في شوط أول ناري (شاهد الأهداف) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث شوط اللقاء الأول بين فريقي الاتحاد والهلال ضمن المباراة النهائية لكأس الدرعية للسوبر السعودي، بتفوق الأزرق بهدفين مقابل هدف واحد.

نتيجة الشوط الأول من نهائي كأس السوبر السعودي

وشهد شوط اللقاء الأول تقدم فريق الهلال في النتيجة وتسجيله الهدف الأول في اللقاء، عند الدقيقة 5 من عمر الشوط الأول، عن طريق مالكوم.

وجاء الهدف الأول لصالح الهلال بعد انطلاقة من مالكوم عند منطقة نصف الملعب اخترق بها دفاعات الصقور، كما قام بالتمرير لصالح الشهري قبل ان يمررها له مرة أخرى ليتمكن من تسجيل الهدف الأول.

وتعادل فريق الاتحاد في النتيجة ليسجل عبد الرزاق حمد الله هدف فريقه الأول عند الدقيقة 21 من عمر اللقاء.

وسجل الهدف بعد احتساب ركلة جزاء لصالح الاتحاد صوبها حمد الله وتصدى لها ياسين بونو قبل أن يضعها حمد الله مرة أخرى ليسجل هدف التعديل لصالح فريقه في المباراة النهائية لكأس السوبر السعودي.

وتقدم سالم الدوسري لصالح فريق الهلال عند الدقيقة 44 من عمر المباراة، بعد تمريرة رائعة من صالح الشهري.

وجاء هدف الهلال الثاني عن طريق سالم الدوسري، بعد أن قام صالح الشهري بتمريرها له على حدود منطقة الجزاء ليصوبها بقوة لتسكن مرمى فريق الإتحاد.